Володин потребовал от конгрессменов США не вмешиваться в выборы в России
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«Во-первых, мы не вмешиваемся в американские выборы — и к нам не надо вмешиваться. Во-вторых, не конгрессменам США решать, кому быть, а кому нет президентом нашей страны. Решать будут граждане Российской Федерации», — написал председатель Госдумы в Telegram.
По его словам, подобная резолюция ещё раз говорит о том, что «США не хотят сильной России».
«Боятся до истерики. Делают всё, чтобы нас ослабить, а затем разрушить. Для этого им необходимо, чтобы у нас сменилась власть», — отметил Володин.
Ранее конгрессмены США Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства в случае, если он будет баллотироваться на пост президента в 2024 году.
Первый заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа назвал резолюцию абсурдом.
В Кремле назвали эту инициативу неприемлемой и отметили, что таким образом США официально вмешиваются во внутренние дела других стран.