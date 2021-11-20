Володин потребовал от конгрессменов США не вмешиваться в выборы в России

Не конгрессменам США решать, кому быть президентом России, это решение остаётся за гражданами страны, напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инициативу американских конгрессменов «не признавать» Владимира Путина главой государства в случае, если он решит баллотироваться на новый срок.

«Во-первых, мы не вмешиваемся в американские выборы — и к нам не надо вмешиваться. Во-вторых, не конгрессменам США решать, кому быть, а кому нет президентом нашей страны. Решать будут граждане Российской Федерации», — написал председатель Госдумы в Telegram.

По его словам, подобная резолюция ещё раз говорит о том, что «США не хотят сильной России».

«Боятся до истерики. Делают всё, чтобы нас ослабить, а затем разрушить. Для этого им необходимо, чтобы у нас сменилась власть», — отметил Володин.

Ранее конгрессмены США Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства в случае, если он будет баллотироваться на пост президента в 2024 году.

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа назвал резолюцию абсурдом.

В Кремле назвали эту инициативу неприемлемой и отметили, что таким образом США официально вмешиваются во внутренние дела других стран.