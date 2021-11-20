Times: Борис Джонсон рассматривает возможность дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине

Великобритания рассматривает возможность дипломатического бойкота Зимней Олимпиады 2022 года в Пекине, пишет The Times.

Как отмечает газета, к дипломатическому бойкоту склоняется британский премьер Борис Джонсон.

Уточняется, что бойкот должен стать акцией протеста в связи с «нарушением прав человека в Китае».

О возможности дипломатического бойкота спортивного мероприятия ранее заявил президент США Джо Байден.

Предполагается, что это решение не позволит официальным лицам правительства США присутствовать на играх в Пекине и станет знаком протеста против нарушений прав человека в Китае.