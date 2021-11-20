Times: Борис Джонсон рассматривает возможность дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине
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Как отмечает газета, к дипломатическому бойкоту склоняется британский премьер Борис Джонсон.
Уточняется, что бойкот должен стать акцией протеста в связи с «нарушением прав человека в Китае».
О возможности дипломатического бойкота спортивного мероприятия ранее заявил президент США Джо Байден.
Предполагается, что это решение не позволит официальным лицам правительства США присутствовать на играх в Пекине и станет знаком протеста против нарушений прав человека в Китае.