Администрация Байдена рассматривает возможность дипломатического бойкота Олимпийских игр

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация изучает вопрос о возможности дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.

Об этом сообщает The Washington Post.

Как отметил Байден, его администрация «рассматривает» данный вопрос.

Предполагается, что данный шаг, который не позволит официальным лицам правительства США присутствовать на играх в Пекине, станет знаком протеста против нарушений прав человека в Китае.

Ранее СМИ сообщали, что администрация американского лидера намерена вскоре объявить о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.