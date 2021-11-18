Администрация Байдена рассматривает возможность дипломатического бойкота Олимпийских игр

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Президент США Джо Байден заявил, что его администрация изучает вопрос о возможности дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.
Администрация Байдена рассматривает возможность дипломатического бойкота Олимпийских игр
  • Reuters
  • © Thomas Suen

Об этом сообщает The Washington Post.

Как отметил Байден, его администрация «рассматривает» данный вопрос.

Предполагается, что данный шаг, который не позволит официальным лицам правительства США присутствовать на играх в Пекине, станет знаком протеста против нарушений прав человека в Китае.

Ранее СМИ сообщали, что администрация американского лидера намерена вскоре объявить о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

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