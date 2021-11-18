Администрация Байдена рассматривает возможность дипломатического бойкота Олимпийских игр
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Об этом сообщает The Washington Post.
Как отметил Байден, его администрация «рассматривает» данный вопрос.
Предполагается, что данный шаг, который не позволит официальным лицам правительства США присутствовать на играх в Пекине, станет знаком протеста против нарушений прав человека в Китае.
Ранее СМИ сообщали, что администрация американского лидера намерена вскоре объявить о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.