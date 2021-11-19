Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию на Украине

Глава российского МИД Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Предметно обсуждено положение в регионе с упором на ситуацию на Украине. С российской стороны подчёркнуто, что курс Киева на эскалацию напряжённости на юго-востоке страны, поощряемый западными партнёрами, угрожает опасной дестабилизацией обстановки. Призвали максимально серьёзно отнестись к нашим озабоченностям в отношении турецко-украинского взаимодействия в сфере ВТС, способствующего в том числе дальнейшей милитаризации Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны затронули «другие аспекты международной повестки дня, включая ситуацию в Закавказье и на Балканах».

Кроме этого, рассмотрены текущие вопросы двусторонних отношений и график предстоящих российско-турецких контактов на высшем и высоком уровне.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны России Сергей Шойгу и его турецкий коллега Хулуси Акар обсудили по телефону ситуацию в Сирии.