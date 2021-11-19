Никарагуа выходит из состава Организации американских государств

Глава МИД Никарагуа Денис Монкада Колиндрес объявил о выходе страны из состава Организации американских государств (ОАГ).

Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции, транслировавшейся на Canal 4.

«Сегодня, в пятницу, 19 ноября, в 08:00 мы направили генеральному секретарю ОАГ письмо, денонсирующее устав Организации американских государств. Мы отказываемся от участия в этой организации и прекращаем контакты с ней», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ, который запрещает въезд и иммиграцию в Соединённые Штаты представителям властей Никарагуа.