Никарагуа выходит из состава Организации американских государств

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Глава МИД Никарагуа Денис Монкада Колиндрес объявил о выходе страны из состава Организации американских государств (ОАГ).
Никарагуа выходит из состава Организации американских государств
  • Reuters

Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции, транслировавшейся на Canal 4.

«Сегодня, в пятницу, 19 ноября, в 08:00 мы направили генеральному секретарю ОАГ письмо, денонсирующее устав Организации американских государств. Мы отказываемся от участия в этой организации и прекращаем контакты с ней», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ, который запрещает въезд и иммиграцию в Соединённые Штаты представителям властей Никарагуа.

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