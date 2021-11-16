США запретили въезд представителям властей Никарагуа

Президент США Джо Байден подписал указ, который запрещает въезд и иммиграцию в США представителям властей Никарагуа по причине нарушения прав человека.

«Я решил в интересах Соединённых Штатов ограничить и приостановить въезд в США в качестве иммигрантов и неиммигрантов членов правительства Никарагуа, возглавляемого президентом Даниэлем Ортегой, включая его супругу и вице-президента Росарио Мурильо и других лиц, перечисленных в этой прокламации, кто формулировал, реализовывал и был выгодополучателем политики и действий, подрывающих демократические институты», — говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.

Ранее Министерство финансов США заявило о введении американской стороной санкций против ряда граждан Никарагуа.