США запретили въезд представителям властей Никарагуа
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«Я решил в интересах Соединённых Штатов ограничить и приостановить въезд в США в качестве иммигрантов и неиммигрантов членов правительства Никарагуа, возглавляемого президентом Даниэлем Ортегой, включая его супругу и вице-президента Росарио Мурильо и других лиц, перечисленных в этой прокламации, кто формулировал, реализовывал и был выгодополучателем политики и действий, подрывающих демократические институты», — говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.
Ранее Министерство финансов США заявило о введении американской стороной санкций против ряда граждан Никарагуа.