Замначальника Объединённого штаба ОДКБ высказался о действиях НАТО и США в Европе
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Об этом он сказал в ходе круглого стола Евразийского информационно-аналитического консорциума на тему: «Аналитика безопасности Евразии: состояние, проблемы, пути решения», сообщила пресс-служба Объединённого штаба ОДКБ.
Участники круглого стола обсудили вопросы кризисного реагирования в интересах обеспечения коллективной безопасности государств — членов ОДКБ, военно-политическую обстановку в Центральной Азии, а также актуальные вызовы и угрозы в трактовке «Стратегии коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 года». Также они рассмотрели особенности военной деятельности НАТО на постсоветском пространстве и сопредельных зонах.
На заседании Лисовский также заявил, что в Центрально-Азиатском регионе основным источником нестабильности является обстановка внутри и вокруг Афганистана.
Ранее пресс-секретарь организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Владимир Зайнетдинов прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе.