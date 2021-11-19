Замначальника Объединённого штаба ОДКБ высказался о действиях НАТО и США в Европе

Заместитель начальника Объединённого штаба ОДКБ генерал-майор Виктор Лисовский заявил, что реализация проектов по усилению ударно-наступательного потенциала НАТО и расширение военного присутствия США в Восточной Европе создают реальные предпосылки к сохранению высокого уровня военно-политической напряжённости в регионе.

Об этом он сказал в ходе круглого стола Евразийского информационно-аналитического консорциума на тему: «Аналитика безопасности Евразии: состояние, проблемы, пути решения», сообщила пресс-служба Объединённого штаба ОДКБ.

Участники круглого стола обсудили вопросы кризисного реагирования в интересах обеспечения коллективной безопасности государств — членов ОДКБ, военно-политическую обстановку в Центральной Азии, а также актуальные вызовы и угрозы в трактовке «Стратегии коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 года». Также они рассмотрели особенности военной деятельности НАТО на постсоветском пространстве и сопредельных зонах.

На заседании Лисовский также заявил, что в Центрально-Азиатском регионе основным источником нестабильности является обстановка внутри и вокруг Афганистана.

Ранее пресс-секретарь организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Владимир Зайнетдинов прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе.