Замначальника Объединённого штаба ОДКБ высказался о действиях НАТО и США в Европе

Короткая ссылка
Заместитель начальника Объединённого штаба ОДКБ генерал-майор Виктор Лисовский заявил, что реализация проектов по усилению ударно-наступательного потенциала НАТО и расширение военного присутствия США в Восточной Европе создают реальные предпосылки к сохранению высокого уровня военно-политической напряжённости в регионе.
Замначальника Объединённого штаба ОДКБ высказался о действиях НАТО и США в Европе
  • Reuters

Об этом он сказал в ходе круглого стола Евразийского информационно-аналитического консорциума на тему: «Аналитика безопасности Евразии: состояние, проблемы, пути решения», сообщила пресс-служба Объединённого штаба ОДКБ.

Участники круглого стола обсудили вопросы кризисного реагирования в интересах обеспечения коллективной безопасности государств — членов ОДКБ, военно-политическую обстановку в Центральной Азии, а также актуальные вызовы и угрозы в трактовке «Стратегии коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 года». Также они рассмотрели особенности военной деятельности НАТО на постсоветском пространстве и сопредельных зонах.

На заседании Лисовский также заявил, что в Центрально-Азиатском регионе основным источником нестабильности является обстановка внутри и вокруг Афганистана.

Ранее пресс-секретарь организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Владимир Зайнетдинов прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить