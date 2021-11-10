В ОДКБ прокомментировали ситуацию на белорусско-польской границе
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«Мы внимательно и с озабоченностью следим за миграционным кризисом на белорусско-польской границе», — цитирует РИА Новости Зайнетдинова.
По его словам, «возникший миграционный кризис грозит перерасти в большую беду для тысяч мирных людей, среди которых есть немало женщин и детей».
Ранее сообщалось, что на территорию Польши смогли проникнуть две большие группы нелегальных мигрантов из Белоруссии.
Позднее глава польского Минобороны заявил, что все недавно проникшие в Польшу мигранты задержаны.