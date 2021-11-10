В ОДКБ прокомментировали ситуацию на белорусско-польской границе

Пресс-секретарь организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Владимир Зайнетдинов прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе.

«Мы внимательно и с озабоченностью следим за миграционным кризисом на белорусско-польской границе», — цитирует РИА Новости Зайнетдинова.

По его словам, «возникший миграционный кризис грозит перерасти в большую беду для тысяч мирных людей, среди которых есть немало женщин и детей».

Ранее сообщалось, что на территорию Польши смогли проникнуть две большие группы нелегальных мигрантов из Белоруссии.

Позднее глава польского Минобороны заявил, что все недавно проникшие в Польшу мигранты задержаны.