В ОДКБ прокомментировали ситуацию на белорусско-польской границе

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Пресс-секретарь организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Владимир Зайнетдинов прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе.
В ОДКБ прокомментировали ситуацию на белорусско-польской границе
  • © Leonid Shcheglov/BelTA
  • AP

«Мы внимательно и с озабоченностью следим за миграционным кризисом на белорусско-польской границе», — цитирует РИА Новости Зайнетдинова.

По его словам, «возникший миграционный кризис грозит перерасти в большую беду для тысяч мирных людей, среди которых есть немало женщин и детей».

Ранее сообщалось, что на территорию Польши смогли проникнуть две большие группы нелегальных мигрантов из Белоруссии.

Позднее глава польского Минобороны заявил, что все недавно проникшие в Польшу мигранты задержаны.

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