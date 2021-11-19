Регулятор США одобрил ревакцинацию взрослых вакциной Pfizer

Короткая ссылка
Американский медицинский регулятор FDA одобрил использование вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для ревакцинации взрослых.
Регулятор США одобрил ревакцинацию взрослых вакциной Pfizer
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление BioNTech.

«Pfizer и BioNTech сегодня объявили, что управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) расширило разрешение на применение в условиях ЧС для бустерной дозы вакцины против COVID-19 Pfizer-BioNTech для лиц 18 лет и старше», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ревакцинация будет проводиться спустя по меньшей мере шесть месяцев после первого этапа вакцинации такой же дозой, как и во время первой вакцинации.

Ранее бывшая сотрудница и один из региональных руководителей компании Ventavia Брук Джексон, которая проводила испытания вакцины Pfizer-BioNTech, заявила о нарушениях, допущенных в процессе исследования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить