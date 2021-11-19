Регулятор США одобрил ревакцинацию взрослых вакциной Pfizer

Американский медицинский регулятор FDA одобрил использование вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для ревакцинации взрослых.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление BioNTech.

«Pfizer и BioNTech сегодня объявили, что управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) расширило разрешение на применение в условиях ЧС для бустерной дозы вакцины против COVID-19 Pfizer-BioNTech для лиц 18 лет и старше», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ревакцинация будет проводиться спустя по меньшей мере шесть месяцев после первого этапа вакцинации такой же дозой, как и во время первой вакцинации.

Ранее бывшая сотрудница и один из региональных руководителей компании Ventavia Брук Джексон, которая проводила испытания вакцины Pfizer-BioNTech, заявила о нарушениях, допущенных в процессе исследования.