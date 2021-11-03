BMJ: при испытаниях Pfizer в Техасе были нарушения
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Об этом сообщает журнал BMJ.
Отмечается, что Джексон зафиксировала ряд нарушений, одно из которых заключалось в оставленных на виду упаковках с вакцинами с написанными на них идентификационными номерами.
После того как она отправила жалобу в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), компания Ventavia уволила её.
Ранее медицинский регулятор США CDC официально одобрил вакцину от коронавируса производства Pfizer для детей от пяти до 11 лет.