BMJ: при испытаниях Pfizer в Техасе были нарушения

Бывшая сотрудница и один из региональных руководителей компании Ventavia Брук Джексон, которая проводила испытания вакцины Pfizer-BioNTech, заявила о нарушениях, допущенных в процессе исследования.

Об этом сообщает журнал BMJ.

Отмечается, что Джексон зафиксировала ряд нарушений, одно из которых заключалось в оставленных на виду упаковках с вакцинами с написанными на них идентификационными номерами.

После того как она отправила жалобу в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), компания Ventavia уволила её.

Ранее медицинский регулятор США CDC официально одобрил вакцину от коронавируса производства Pfizer для детей от пяти до 11 лет.