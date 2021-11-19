Глава МВД Британии объявила ХАМАС запрещённой организацией

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Глава МВД Великобритании Прити Пател объявила палестинское движение ХАМАС полностью запрещённой организацией в стране.
Глава МВД Британии объявила ХАМАС запрещённой организацией
  • Reuters

«Сегодня я предприняла действия для признания ХАМАС полностью незаконным. Наше правительство привержено борьбе с экстремизмом и терроризмом вне зависимости от того, где это происходит», — написала она в своём аккаунте Twitter.

По словам Пател, у ХАМАС есть «значительные террористические возможности», в числе которых доступ к сложному вооружению и объектам для подготовки боевиков.

Как сообщило РИА Новости, военное крыло ХАМАС было признано в Британии незаконным в 2001 году.

Ранее глава британского МИД Доминик Рааб заявил, что страна не собирается в ближайшее время признавать «Талибан»* в качестве новой власти в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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