В Польше заявили, что ситуация на границе пока не требует созыва Совета НАТО
- AP
Министр объяснил, что Североатлантический альянс «имеет в своём распоряжении инструменты, относящиеся к военной сфере».
«Ситуация на границе не означает, что мы должны выбрать ст. 4 прямо сейчас», — сказал он.
Ранее в канцелярии польского президента заявили, что Варшава рассматривает предложения союзников по НАТО о помощи на белорусско-польской границе в связи с миграционным кризисом.
Как писала Handelsblatt, польский премьер Матеуш Моравецкий заявлял, что НАТО должно предпринять конкретные шаги для завершения миграционного кризиса на границе с Белоруссией.