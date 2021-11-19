В Польше заявили, что ситуация на границе пока не требует созыва Совета НАТО

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Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в эфире TVP World заявил, что ситуация на границе не требует созыва Совета НАТО прямо сейчас.
В Польше заявили, что ситуация на границе пока не требует созыва Совета НАТО
  • AP

Министр объяснил, что Североатлантический альянс «имеет в своём распоряжении инструменты, относящиеся к военной сфере».

«Ситуация на границе не означает, что мы должны выбрать ст. 4 прямо сейчас», — сказал он.

Ранее в канцелярии польского президента заявили, что Варшава рассматривает предложения союзников по НАТО о помощи на белорусско-польской границе в связи с миграционным кризисом.

Как писала Handelsblatt, польский премьер Матеуш Моравецкий заявлял, что НАТО должно предпринять конкретные шаги для завершения миграционного кризиса на границе с Белоруссией.

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