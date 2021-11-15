Handelsblatt: Польша потребовала от НАТО конкретных мер для решения ситуации с мигрантами

Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что НАТО должно предпринять конкретные шаги для завершения миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Об этом пишет Handelsblatt.

Также польский премьер рассказал, что Польша совместно с Латвией и Литвой обсуждает возможность потребовать консультаций альянса в соответствии со статьёй 4 договора НАТО.

По информации полиции Польши, 14 ноября группа из 50 мигрантов пробилась через заграждения на границе и проникла на польскую территорию. Нарушителей задержали и доставили обратно на границу с Белоруссией.

Подробнее — в материале Ино ТВ.

Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что более 2 тыс. беженцев продолжают находиться в пункте пропуска «Брузги».