Handelsblatt: Польша потребовала от НАТО конкретных мер для решения ситуации с мигрантами
- AP
Также польский премьер рассказал, что Польша совместно с Латвией и Литвой обсуждает возможность потребовать консультаций альянса в соответствии со статьёй 4 договора НАТО.
По информации полиции Польши, 14 ноября группа из 50 мигрантов пробилась через заграждения на границе и проникла на польскую территорию. Нарушителей задержали и доставили обратно на границу с Белоруссией.
Подробнее — в материале Ино ТВ.
Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что более 2 тыс. беженцев продолжают находиться в пункте пропуска «Брузги».