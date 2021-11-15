Погранкомитет Белоруссии: более 2 тысяч беженцев находятся в КПП на границе с Польшей

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Более 2 тыс. беженцев продолжают находиться в пункте пропуска «Брузги», сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете Белоруссии.
Погранкомитет Белоруссии: более 2 тысяч беженцев находятся в КПП на границе с Польшей
  • AP

«Все они сегодня покинули стихийный лагерь, в котором провели семь суток в надежде, что польская сторона выполнит свои обязательства в рамках миграционного законодательства и примет их прошения о предоставлении убежища», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у заграждения находятся вооружённые польские силовики, в небе постоянно кружат военные вертолёты Польши.

Ранее сообщалось, что беженцы начали разбивать палатки у белорусского КПП «Брузги» на границе с Польшей.

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