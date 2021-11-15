Погранкомитет Белоруссии: более 2 тысяч беженцев находятся в КПП на границе с Польшей
- AP
«Все они сегодня покинули стихийный лагерь, в котором провели семь суток в надежде, что польская сторона выполнит свои обязательства в рамках миграционного законодательства и примет их прошения о предоставлении убежища», — говорится в сообщении.
Отмечается, что у заграждения находятся вооружённые польские силовики, в небе постоянно кружат военные вертолёты Польши.
Ранее сообщалось, что беженцы начали разбивать палатки у белорусского КПП «Брузги» на границе с Польшей.