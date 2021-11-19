Меркель заявила, что всегда выступала за диалог между НАТО и Россией
- AP
Об этом она сказала перед переговорами с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
«Я лично всегда выступала за диалог между НАТО и Россией», — приводит её слова РИА Новости.
Меркель выразила сожаление, что Россия и НАТО «вступили в период похолодания».
По её словам, у сторон есть большие противоречия, но «всегда лучше говорить друг с другом, нежели не делать этого».
Ранее Столтенберг заявил, что продолжает верить в диалог с Россией.