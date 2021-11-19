Меркель заявила, что всегда выступала за диалог между НАТО и Россией

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Врио канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что всегда выступала за диалог между Североатлантическим альянсом и Россией.
Меркель заявила, что всегда выступала за диалог между НАТО и Россией
  • AP

Об этом она сказала перед переговорами с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Я лично всегда выступала за диалог между НАТО и Россией», — приводит её слова РИА Новости.

Меркель выразила сожаление, что Россия и НАТО «вступили в период похолодания».

По её словам, у сторон есть большие противоречия, но «всегда лучше говорить друг с другом, нежели не делать этого».

Ранее Столтенберг заявил, что продолжает верить в диалог с Россией.

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