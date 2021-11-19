Захарова ответила на заявления призвавшего Россию к прозрачности генсека НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о России.

В частности, она отреагировала на призыв Столтенберга в адрес России к «прозрачности и снижению напряжённости». Генсек НАТО заявил, что Россия якобы существенно наращивает свою военную мощь, а концентрацию сил на границе с Украиной назвал «необычной». При этом Столтенберг утверждал, что представители НАТО якобы наблюдают подобную манеру поведения уже несколько лет, «в особенности, с 2014 года».

«Какой-то абсурд: если он всё это «наблюдает», значит, действия прозрачны; а если они непрозрачны, то и наблюдать было бы нечего», — прокомментировала эти заявления Захарова в своём Telegram-канале.

Она напомнила генсеку НАТО, что в новейшей истории «источником агрессии, унёсшей миллионы жизней, становились именно страны НАТО».

«Милитаризм и имперские замашки натовцев привели к появлению десятков вооружённых конфликтов, разрушению государств, бедствию гражданских лиц, миллионам беженцев», — заявила представитель МИД России.

Она также отметила, что НАТО не собирается нести ответственность за «свои преступления».

При этом Захарова заявила, что в НАТО отсутствует прозрачность в принципе, поскольку сами члены альянса «порой понятия не имеют о тактических или стратегических планах друг друга». Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что создание «тройственного союза США, Великобритании и Австралии», а также планы по размещению ядерных подлодок у берегов Австралии стали сюрпризом для НАТО и входящих в альянс стран.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия должна добиться долгосрочных гарантий безопасности со стороны Запада.