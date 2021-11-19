Словения с 19 ноября возобновила выдачу виз россиянам

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С 19 ноября Словения возобновила выдачу виз всех типов гражданам России — въехать на территорию государства можно привитым вакциной «Спутник V» или по ПЦР-тесту на коронавирус без необходимости соблюдать карантин.
Словения с 19 ноября возобновила выдачу виз россиянам
  • Reuters

«Для оформления визы документы о вакцинации не нужны, для въезда в страну нужен либо ПЦР-тест, выполненный за 72 часа, либо сертификат о вакцинации «Спутником V», другие российские вакцины на въезде не признаются», — заявили в посольстве Словении в Москве в комментарии РИА Новости.

Вместе с этим в посольстве обратили внимание на то, что внутри государства по-прежнему действует множество ограничений — для посещения общественных мест необходимо предъявить QR-код европейского образца.

«Поэтому российские туристы будут очень сильно ограничены в своих действиях. Проблема, что внутри только европейский QR-код действует, то есть российский код не работает», — пояснили в дипмиссии.

В апреле власти Словении отменили карантин для туристов, привитых вакциной «Спутник V». Свидетельство о вакцинации должно быть на словенском или английском языках.

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