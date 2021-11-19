Словения с 19 ноября возобновила выдачу виз россиянам
- Reuters
«Для оформления визы документы о вакцинации не нужны, для въезда в страну нужен либо ПЦР-тест, выполненный за 72 часа, либо сертификат о вакцинации «Спутником V», другие российские вакцины на въезде не признаются», — заявили в посольстве Словении в Москве в комментарии РИА Новости.
Вместе с этим в посольстве обратили внимание на то, что внутри государства по-прежнему действует множество ограничений — для посещения общественных мест необходимо предъявить QR-код европейского образца.
«Поэтому российские туристы будут очень сильно ограничены в своих действиях. Проблема, что внутри только европейский QR-код действует, то есть российский код не работает», — пояснили в дипмиссии.
В апреле власти Словении отменили карантин для туристов, привитых вакциной «Спутник V». Свидетельство о вакцинации должно быть на словенском или английском языках.