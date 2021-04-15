В Словении отменили карантин для привитых «Спутником V» туристов

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Власти Словении отменили карантин для туристов, привитых вакциной «Спутник V».
В Словении отменили карантин для привитых «Спутником V» туристов
  • © Zoltan BALOGH / POOL
  • AFP

«Поправка к постановлению разрешает въезд с двумя новыми вакцинами — «Спутник V» и Johnson & Johnson. Для въезда в Словению без карантина потребуется справка, подтверждающая, что с момента получения первой дозы одного из препаратов против COVID-19 до прибытия в республику прошло не менее 21 дня», — говорится в сообщении на сайте правительства Словении.

Свидетельство о вакцинации должно быть на словенском или английском языках.

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