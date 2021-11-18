Премьер Израиля провёл телефонный разговор с президентом Турции
- AP
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Отмечается, что это первый телефонный разговор израильского премьера с турецким лидером с 2013 года.
По данным портала, Беннет поблагодарил Эрдогана за его усилия по освобождению израильской пары Натали и Морди Окнин из тюрьмы в Стамбуле.
Также он отметил общение двух стран по гуманитарным вопросам.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу и его турецкий коллега Хулуси Акар обсудили по телефону ситуацию в Сирии.