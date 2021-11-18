Премьер Израиля провёл телефонный разговор с президентом Турции

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провёл телефонные переговоры с президентом Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что это первый телефонный разговор израильского премьера с турецким лидером с 2013 года.

По данным портала, Беннет поблагодарил Эрдогана за его усилия по освобождению израильской пары Натали и Морди Окнин из тюрьмы в Стамбуле.

Также он отметил общение двух стран по гуманитарным вопросам.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу и его турецкий коллега Хулуси Акар обсудили по телефону ситуацию в Сирии.