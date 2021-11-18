Премьер Израиля провёл телефонный разговор с президентом Турции

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Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провёл телефонные переговоры с президентом Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом.
Премьер Израиля провёл телефонный разговор с президентом Турции
  • AP

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что это первый телефонный разговор израильского премьера с турецким лидером с 2013 года.

По данным портала, Беннет поблагодарил Эрдогана за его усилия по освобождению израильской пары Натали и Морди Окнин из тюрьмы в Стамбуле.

Также он отметил общение двух стран по гуманитарным вопросам. 

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу и его турецкий коллега Хулуси Акар обсудили по телефону ситуацию в Сирии.

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