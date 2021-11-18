Вершинин и Педерсен обсудили текущую ситуацию в Сирии

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Замглавы МИД России Сергей Вершинин и спецпредставитель Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен в ходе телефонного разговора обсудили текущую ситуацию в САР.
Вершинин и Педерсен обсудили текущую ситуацию в Сирии
  • AP

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что «была рассмотрена текущая ситуация «на земле» в Сирии и вокруг неё с упором на вопросы продвижения процесса политического урегулирования, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН без внешнего вмешательства и искусственных предварительных условий, как это предусмотрено в резолюции 2254 СБ ООН».

«Обсуждены задачи имплементации резолюции 2585 СБ ООН по гуманитарному содействию населению страны», — говорится в сообщении.

В сентябре сообщалось, что спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и Гейр Педерсен провели телефонный разговор.

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