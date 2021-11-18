Вершинин и Педерсен обсудили текущую ситуацию в Сирии
- AP
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что «была рассмотрена текущая ситуация «на земле» в Сирии и вокруг неё с упором на вопросы продвижения процесса политического урегулирования, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН без внешнего вмешательства и искусственных предварительных условий, как это предусмотрено в резолюции 2254 СБ ООН».
«Обсуждены задачи имплементации резолюции 2585 СБ ООН по гуманитарному содействию населению страны», — говорится в сообщении.
В сентябре сообщалось, что спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и Гейр Педерсен провели телефонный разговор.