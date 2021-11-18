Премьер Польши выступил против создания гуманитарного коридора в Европе
- AP
Об этом сообщает РИА Новости.
«О деталях договорённостей по гуманитарному коридору, о которых я слышал из уст пресс-секретаря Лукашенко, я не знаю, но предостерегаю от этого. Конечно, если Германия хочет предоставить самолёты и транспортировать кого-то с территории другой страны — это их прерогатива, но я предостерегаю от этого», — заявил Моравецкий.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил врио канцлера ФРГ Ангеле Меркель механизм по разрешению миграционного кризиса.
Данный механизм предполагает создание Европейским союзом гуманитарного коридора для 2 тыс. беженцев.