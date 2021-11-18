Премьер Польши выступил против создания гуманитарного коридора в Европе

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил против создания гуманитарного коридора для беженцев, находящихся на территории Белоруссии.
Премьер Польши выступил против создания гуманитарного коридора в Европе
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости.

«О деталях договорённостей по гуманитарному коридору, о которых я слышал из уст пресс-секретаря Лукашенко, я не знаю, но предостерегаю от этого. Конечно, если Германия хочет предоставить самолёты и транспортировать кого-то с территории другой страны — это их прерогатива, но я предостерегаю от этого», — заявил Моравецкий.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил врио канцлера ФРГ Ангеле Меркель механизм по разрешению миграционного кризиса.

Данный механизм предполагает создание Европейским союзом гуманитарного коридора для 2 тыс. беженцев.

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