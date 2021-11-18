В Германии опровергли информацию о закрытии границы с Польшей из-за миграционного кризиса
- AP
Как информирует РИА Новости, об этом заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер.
Зеехофер также отметил, что Германия не собирается принимать беженцев, которые сейчас находятся на территории Белоруссии.
«Я с канцлером обсудил эту информацию и получил чёткий ответ, что речь идёт о ложном сообщении», — сказал он.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Польши Анджей Дуда обсудили ситуацию на польско-белорусской границе.
Столтенберг заявил о солидарности альянса с Варшавой.