В Германии опровергли информацию о закрытии границы с Польшей из-за миграционного кризиса

Германия не собирается закрывать границу с Польшей, поскольку не считает это эффективным решением миграционного кризиса.

Как информирует РИА Новости, об этом заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер.

Зеехофер также отметил, что Германия не собирается принимать беженцев, которые сейчас находятся на территории Белоруссии.

«Я с канцлером обсудил эту информацию и получил чёткий ответ, что речь идёт о ложном сообщении», — сказал он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Польши Анджей Дуда обсудили ситуацию на польско-белорусской границе.

Столтенберг заявил о солидарности альянса с Варшавой.