В Германии опровергли информацию о закрытии границы с Польшей из-за миграционного кризиса

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Германия не собирается закрывать границу с Польшей, поскольку не считает это эффективным решением миграционного кризиса.
В Германии опровергли информацию о закрытии границы с Польшей из-за миграционного кризиса
  • AP

Как информирует РИА Новости, об этом заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер.

Зеехофер также отметил, что Германия не собирается принимать беженцев, которые сейчас находятся на территории Белоруссии. 

«Я с канцлером обсудил эту информацию и получил чёткий ответ, что речь идёт о ложном сообщении», — сказал он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Польши Анджей Дуда обсудили ситуацию на польско-белорусской границе.

Столтенберг заявил о солидарности альянса с Варшавой.

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