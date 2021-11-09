Столтенберг обсудил с президентом Польши ситуацию с мигрантами на границе
- AP
«Поговорил с президентом Анджеем Дудой о серьёзной ситуации на границе Польши», — написал Столтенберг в Twitter.
Он подчеркнул, что использование Белоруссией мигрантов в качестве гибридной тактики неприемлемо.
Генсек также заверил польского лидера в солидарности альянса в вопросе мигрантов.
Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер призвал ЕС оказать поддержку Польше из-за ситуации с мигрантами.
Ранее представитель пресс-службы Европейской комиссии Дана Спинант сообщила, что ЕК внимательно следит за ситуацией на границе Белоруссии и Польши.