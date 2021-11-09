Столтенберг обсудил с президентом Польши ситуацию с мигрантами на границе

Короткая ссылка
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Польши Анджей Дуда обсудили ситуацию на польско-белорусской границе. Столтенберг заявил о солидарности альянса с Варшавой.
Столтенберг обсудил с президентом Польши ситуацию с мигрантами на границе
  • AP

«Поговорил с президентом Анджеем Дудой о серьёзной ситуации на границе Польши», — написал Столтенберг в Twitter.

Он подчеркнул, что использование Белоруссией мигрантов в качестве гибридной тактики неприемлемо.

Генсек также заверил польского лидера в солидарности альянса в вопросе мигрантов.

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер призвал ЕС оказать поддержку Польше из-за ситуации с мигрантами.

Ранее представитель пресс-службы Европейской комиссии Дана Спинант сообщила, что ЕК внимательно следит за ситуацией на границе Белоруссии и Польши.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить