Столтенберг обсудил с президентом Польши ситуацию с мигрантами на границе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Польши Анджей Дуда обсудили ситуацию на польско-белорусской границе. Столтенберг заявил о солидарности альянса с Варшавой.

«Поговорил с президентом Анджеем Дудой о серьёзной ситуации на границе Польши», — написал Столтенберг в Twitter.

Он подчеркнул, что использование Белоруссией мигрантов в качестве гибридной тактики неприемлемо.

Генсек также заверил польского лидера в солидарности альянса в вопросе мигрантов.

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер призвал ЕС оказать поддержку Польше из-за ситуации с мигрантами.

Ранее представитель пресс-службы Европейской комиссии Дана Спинант сообщила, что ЕК внимательно следит за ситуацией на границе Белоруссии и Польши.