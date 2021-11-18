Лавров: встреча в нормандском формате состоится после выполнения Киевом Минских соглашений

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что встреча в нормандском формате состоится лишь после того, как Киев выполнит Минские соглашения.

По его словам, Киев обязан выполнить взятые на себя обязательства.

«Прежде всего — это особый статус Донбасса, закрепление этого особого статуса в Конституции Украины, в которую должен быть внесён элемент децентрализации, как это записано в минских договорённостях, это безусловные амнистии и, разумеется, это проведение выборов по правилам, согласованным между Киевом, Донецком и Луганском на основе принципов ОБСЕ», — цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что Париж и Берлин вместо милитаризации региона Чёрного моря должны призвать Киев выполнять Минские соглашения.