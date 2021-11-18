Суд в Дании оставил в силе приговор российскому учёному Никифорову по делу о шпионаже
- Reuters
Об этом сообщил Интерфаксу представитель суда.
«Решение по апелляции Никифорова было принято вчера», — сказал собеседник агентства.
Приговор Никифорову был вынесен в мае.
По версии следствия, он собирал информацию Технического университета Дании, а также компании в Северной Ютландии и передавал данные российской разведке.
В августе Генпрокуратура Германии сообщила о задержании британца по подозрению в работе на российскую спецслужбу.