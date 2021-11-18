Захарова: Москва ждёт реакции Парижа и Берлина на публикацию переписки глав МИД

В Москве ожидают реакции Берлина и Парижа на публикацию переписки главы МИД России Сергея Лаврова с коллегами из Франции и Германии, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Пока я не видела реакции, надо подождать, у них сейчас ещё только раннее утро, начнётся рабочий день, я думаю, что, наверное, какая-то будет реакция», — сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

По её словам, материалов много, в связи с этим в Москве ожидают много вопросов от журналистов и реакции международного сообщества.

МИД России 17 ноября опубликовал переписку министра иностранных дел Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

В ведомстве подчеркнули, что соответствующий шаг был предпринят для предотвращения дальнейших спекуляций.