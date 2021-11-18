Антонов заявил о подвижках в диалоге России и США по Арктике и климату

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в диалоге Москвы и Вашингтона есть подвижки по темам Арктики и климата.

«Подвижки есть по Арктике и климату. Продолжается экономический диалог», — приводит РИА Новости слова посла.

Он также отметил, что стороны ведут разговор по таким сверхтрудным вопросам, как стратегическая стабильность и кибербезопасность.

Антонов рассказал, что новое заседание России и США по стратегической стабильности планируется в ближайшее время.

«Ожидаем, что в скором времени будет проведено следующее пленарное заседание и запущена работа в экспертных группах», — сказал посол.

Он добавил, что по итогам саммита лидеров России и США в Женеве уже проведены две встречи и созданы две рабочие группы.

Также Антонов заявил, что США затягивают продление виз примерно для 100 сотрудников посольства России.