Антонов заявил о подвижках в диалоге России и США по Арктике и климату
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«Подвижки есть по Арктике и климату. Продолжается экономический диалог», — приводит РИА Новости слова посла.
Он также отметил, что стороны ведут разговор по таким сверхтрудным вопросам, как стратегическая стабильность и кибербезопасность.
Антонов рассказал, что новое заседание России и США по стратегической стабильности планируется в ближайшее время.
«Ожидаем, что в скором времени будет проведено следующее пленарное заседание и запущена работа в экспертных группах», — сказал посол.
Он добавил, что по итогам саммита лидеров России и США в Женеве уже проведены две встречи и созданы две рабочие группы.
Также Антонов заявил, что США затягивают продление виз примерно для 100 сотрудников посольства России.