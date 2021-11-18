FAZ: страны ЕС поддержали проект общей оборонной стратегии
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Проект был представлен главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.
Боррель сообщил, что государства — члены ЕС «в целом поддержали подход».
Он также заявил, что Евросоюз в будущем должен быть способным «дать ответ на гибридные угрозы». Боррель назвал в качестве одной из таких угроз миграционный кризис на границе с Белоруссией.
Отмечается, что при этом Польша и Литва выразили сомнения касательно идеи создания сил быстрого реагирования в составе 5 тыс. человек для решения оперативных задач.
По словам представителей этих стран, такое подразделение не должно функционировать в ущерб НАТО.
Подробнее — в материале Ино ТВ.