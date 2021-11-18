Российский посол провёл переговоры с главой Минобороны Венесуэлы

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Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил, что обсудил с главой Минобороны страны Владимиром Падрино Лопесом двустороннее сотрудничество.

«Превосходная и плодотворная встреча с министром обороны Владимиром Падрино Лопесом с целью укрепления связей между Россией и Венесуэлой», — отметил российский дипломат в Twitter.

Мелик-Багдасаров заявил, что переговоры придали импульс двусторонним стратегическим соглашениям.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с новым главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсией сотрудничество двух стран в сфере военно-технического развития.

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