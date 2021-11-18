Российский посол провёл переговоры с главой Минобороны Венесуэлы
«Превосходная и плодотворная встреча с министром обороны Владимиром Падрино Лопесом с целью укрепления связей между Россией и Венесуэлой», — отметил российский дипломат в Twitter.
Мелик-Багдасаров заявил, что переговоры придали импульс двусторонним стратегическим соглашениям.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с новым главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсией сотрудничество двух стран в сфере военно-технического развития.