Российский посол провёл переговоры с главой Минобороны Венесуэлы

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил, что обсудил с главой Минобороны страны Владимиром Падрино Лопесом двустороннее сотрудничество.

«Превосходная и плодотворная встреча с министром обороны Владимиром Падрино Лопесом с целью укрепления связей между Россией и Венесуэлой», — отметил российский дипломат в Twitter.

Мелик-Багдасаров заявил, что переговоры придали импульс двусторонним стратегическим соглашениям.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с новым главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсией сотрудничество двух стран в сфере военно-технического развития.