Лавров обсудил с новым главой МИД Венесуэлы сотрудничество в сфере ВТС
- AP
«Обсудили и насыщенное конструктивное сотрудничество в военной и военно-технической сфере», — цитирует его РИА Новости.
Глава МИД России отметил, что у Москвы и Каракаса тесные контакты во всех сферах двусторонних отношений, в том числе в гуманитарной.
Ранее Лавров, открывая переговоры с Пласенсией, заявил, что Россия солидарна с правительством Венесуэлы и президентом страны Николасом Мадуро в противостоянии нелегитимным санкциям и вмешательству во внутренние дела.