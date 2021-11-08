Лавров обсудил с новым главой МИД Венесуэлы сотрудничество в сфере ВТС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с новым главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсией сотрудничество двух стран в сфере военно-технического развития.

«Обсудили и насыщенное конструктивное сотрудничество в военной и военно-технической сфере», — цитирует его РИА Новости.

Глава МИД России отметил, что у Москвы и Каракаса тесные контакты во всех сферах двусторонних отношений, в том числе в гуманитарной.

Ранее Лавров, открывая переговоры с Пласенсией, заявил, что Россия солидарна с правительством Венесуэлы и президентом страны Николасом Мадуро в противостоянии нелегитимным санкциям и вмешательству во внутренние дела.