Премьер Польши призвал не давать России «дополнительные деньги» закупками газа

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал остановить запуск газопровода «Северный поток — 2» и не давать России «дополнительные деньги» за энергоресурсы.

«Нужно работать вместе ради мира, а не предоставлять (президенту России. — RT) Владимиру Путину дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет дальше усиливать вооружения», — заявил он в интервью Bild.

Моравецкий призвал одного из кандидатов в канцлеры Германии Олафа Шольца остановить «Северный поток — 2».

16 ноября стало известно, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2».

Позднее представитель Министерства экономики Германии Сузанне Унград заявила, что данное решение не связано с политикой.