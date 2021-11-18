На Украине прокомментировали переговоры Меркель и Лукашенко

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко прокомментировал телефонные переговоры врио канцлера Германии Ангелы Меркель и белорусского президента Александра Лукашенко.

По его словам, западные политики проявили слабость, проведя переговоры с Москвой и Минском по вопросам миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

«Госпожа Меркель, пребывающая последние недели в должности канцлера, своим звонком фактически признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Что сразу вызвало всплеск возмущения в странах того же Евросоюза», — приводит заявление Огрызко портал NV.ua.

Он также отметил, что Германия и Франция ещё долго «будут находиться под влиянием России».

Ранее Лукашенко и Меркель в ходе телефонного разговора договорились, что должностные лица Белоруссии и ЕС «немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем».