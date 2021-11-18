Небензя заявил о скорой отправке российской гумпомощи в Афганистан

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Постпред России при Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что Москва в ближайшее время направит в Афганистан гуманитарную помощь из продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости.
Небензя заявил о скорой отправке российской гумпомощи в Афганистан
  • Reuters
  • © Zohra Bensemra

«В ближайшее время направим в Афганистан продовольствие, медикаменты, товары первой необходимости», — приводит ТАСС его слова на заседании СБ ООН.

Небензя поприветствовал оперативные действия ООН по данному вопросу.

Ранее глава миссии ООН в Афганистане Дебора Лайонс сообщила, что контакты с представителями движения «Талибан»* с момента их прихода к власти в Афганистане проходят конструктивно и с пользой.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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