Небензя заявил о скорой отправке российской гумпомощи в Афганистан

Постпред России при Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что Москва в ближайшее время направит в Афганистан гуманитарную помощь из продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости.

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«В ближайшее время направим в Афганистан продовольствие, медикаменты, товары первой необходимости», — приводит ТАСС его слова на заседании СБ ООН. Небензя поприветствовал оперативные действия ООН по данному вопросу. Ранее глава миссии ООН в Афганистане Дебора Лайонс сообщила, что контакты с представителями движения «Талибан»* с момента их прихода к власти в Афганистане проходят конструктивно и с пользой. * Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.