В Госдепе заявили о центральной роли диалога в урегулировании ядерной проблемы КНДР

Вашингтон, Сеул и Токио привержены полной денуклеаризации Корейского полуострова и выступают за урегулирование ядерной проблемы КНДР путём диалога, сообщила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Об этом Шерман заявила на пресс-конференции по итогам переговоров с первым заместителем министра иностранных дел Японии Такэо Мори и первым замглавы МИД Южной Кореи Чхве Чжон Гоном.

«Мы обсудили нашу общую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. Как мы заявляли публично, США не питают враждебных намерений по отношению к КНДР», — цитирует ТАСС Шерман.

Она подчеркнула, что «дипломатия и диалог имеют центральное значение в достижении полной денуклеаризации Корейского полуострова и установлении прочного мира».

В октябре спецпредставитель США по КНДР Сон Ким заявил о приверженности Вашингтона диалогу с КНДР без предварительных условий.