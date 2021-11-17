В Госдепе заявили о центральной роли диалога в урегулировании ядерной проблемы КНДР

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Вашингтон, Сеул и Токио привержены полной денуклеаризации Корейского полуострова и выступают за урегулирование ядерной проблемы КНДР путём диалога, сообщила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
В Госдепе заявили о центральной роли диалога в урегулировании ядерной проблемы КНДР
  • AP
  • © Andrew Harnik

Об этом Шерман заявила на пресс-конференции по итогам переговоров с первым заместителем министра иностранных дел Японии Такэо Мори и первым замглавы МИД Южной Кореи Чхве Чжон Гоном.

«Мы обсудили нашу общую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. Как мы заявляли публично, США не питают враждебных намерений по отношению к КНДР», — цитирует ТАСС Шерман.

Она подчеркнула, что «дипломатия и диалог имеют центральное значение в достижении полной денуклеаризации Корейского полуострова и установлении прочного мира».

В октябре спецпредставитель США по КНДР Сон Ким заявил о приверженности Вашингтона диалогу с КНДР без предварительных условий.

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