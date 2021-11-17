Захарова призвала Британию отказаться от стремления демонтировать двусторонние отношения

Москва призывает Лондон отказаться от стремления демонтировать отношения и заняться их нормализацией. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Честно говоря, такой совет от души, лучше британскому внешнеполитическому ведомству и его руководителю заниматься нормализацией межгосударственных связей с нашей страной», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что Великобритании не следует «повторять печальный опыт своих предшественников, которые усердно стремились демонтировать отношения с Россией».

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес и его украинский коллега Алексей Резников опубликовали совместное заявление, в котором сообщили, что не стремятся проводить враждебную политику в отношении России.