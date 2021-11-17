Генсек ОДКБ Зась предупредил о возможности гуманитарной катастрофы в Афганистане

Генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась выразил опасение в связи с высокой вероятностью гуманитарной катастрофы в Афганистане в ближайшее время.

«Уже в ближайшей перспективе велика вероятность наступления в Афганистане полного краха экономики, социальной сферы и возникновения гуманитарной катастрофы», — приводит его слова ТАСС.

Зась также подчеркнул, что активизация террористов в Афганистане и расширение производства наркотиков затронет безопасность всех стран региона.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев, выступая на встрече секретарей СБ стран СНГ, оценил ситуацию в Афганистане.

Он выразил опасение, что «события могут развиваться по катастрофическому сценарию», если власти в Кабуле не смогут нормализовать ситуацию.