Генсек ОДКБ Зась предупредил о возможности гуманитарной катастрофы в Афганистане

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Генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась выразил опасение в связи с высокой вероятностью гуманитарной катастрофы в Афганистане в ближайшее время.

«Уже в ближайшей перспективе велика вероятность наступления в Афганистане полного краха экономики, социальной сферы и возникновения гуманитарной катастрофы», — приводит его слова ТАСС.

Зась также подчеркнул, что активизация террористов в Афганистане и расширение производства наркотиков затронет безопасность всех стран региона.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев, выступая на встрече секретарей СБ стран СНГ, оценил ситуацию в Афганистане.

Он выразил опасение, что «события могут развиваться по катастрофическому сценарию», если власти в Кабуле не смогут нормализовать ситуацию.

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