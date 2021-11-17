Патрушев рассказал о биологических рисках

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев, выступая на ежегодной встрече секретарей СБ стран СНГ в Москве заявил, что «сегодня биологические риски обусловливаются событиями, связанными в первую очередь с деятельностью человека».

По его словам, «это опасные эксперименты с вирусами и патогенами на потенциально опасных биологических объектах и развитие генной инженерии, в том числе синтетической биологии, позволяющей играть геномом в преступных целях».

«Следствием этого процесса является устойчивая тенденция к появлению новых инфекционных болезней и пандемий», — цитирует Патрушева РИА Новости.

Ранее замсекретаря Совета безопасности России Юрий Коков заявлял, что в некоторых странах террористы пытаются использовать инфицированных COVID-19 людей, чтобы заразить гражданское население.