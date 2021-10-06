В Совбезе России заявили о попытках террористов использовать инфицированных COVID-19

В некоторых странах террористы пытаются использовать инфицированных COVID-19 людей, чтобы заразить гражданское население, заявил замсекретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

В интервью «Российской газете» он подтвердил, что уже были зафиксированы попытки использования заболевших для инфицирования других людей.

«Такие действия, например, выявлены индийскими спецслужбами. В свою очередь, в Тунисе арестованы местные экстремисты, незаконно проникшие в казармы военнослужащих правоохранительных органов с целью инфицирования личного состава», — рассказал Коков.

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что в России накоплен огромный опыт по борьбе с международным терроризмом.