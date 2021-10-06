В Совбезе России заявили о попытках террористов использовать инфицированных COVID-19

Короткая ссылка
В некоторых странах террористы пытаются использовать инфицированных COVID-19 людей, чтобы заразить гражданское население, заявил замсекретаря Совета безопасности России Юрий Коков.
В Совбезе России заявили о попытках террористов использовать инфицированных COVID-19
  • РИА Новости

В интервью «Российской газете» он подтвердил, что уже были зафиксированы попытки использования заболевших для инфицирования других людей.

«Такие действия, например, выявлены индийскими спецслужбами. В свою очередь, в Тунисе арестованы местные экстремисты, незаконно проникшие в казармы военнослужащих правоохранительных органов с целью инфицирования личного состава», — рассказал Коков.

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что в России накоплен огромный опыт по борьбе с международным терроризмом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить