В Вашингтоне состоялись переговоры делегаций Министерств обороны Турции и США

В турецком оборонном ведомстве рассказали, что в Вашингтоне состоялась встреча делегаций Министерств обороны Турции и США.

«В ходе заседания, которое прошло в позитивном и конструктивном ключе, стороны обсудили двусторонние и региональные вопросы безопасности», — говорится в сообщении Минобороны Турции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал об обсуждении с американским лидером Джо Байденом истребителей F-16.

Также сообщалось, что Байден в ходе переговоров с Эрдоганом выразил обеспокоенность в связи с наличием у Турции российской зенитной ракетной системы С-400.