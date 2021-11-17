В Вашингтоне состоялись переговоры делегаций Министерств обороны Турции и США
- Reuters
«В ходе заседания, которое прошло в позитивном и конструктивном ключе, стороны обсудили двусторонние и региональные вопросы безопасности», — говорится в сообщении Минобороны Турции.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал об обсуждении с американским лидером Джо Байденом истребителей F-16.
Также сообщалось, что Байден в ходе переговоров с Эрдоганом выразил обеспокоенность в связи с наличием у Турции российской зенитной ракетной системы С-400.