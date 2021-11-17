Политолог Бальбек прокомментировал призыв конгрессменов США ужесточить политику в отношении России

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Анастасия Румянцева
Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что десять конгрессменов-республиканцев в письме госсекретарю США Энтони Блинкену призвали администрацию Соединённых Штатов ужесточить политику в отношении России.

Как отметил Бальбек, и без письма конгрессменов США наращивают военную помощь Украине и усиливают свою группировку в Чёрном море.

При этом он добавил, что это никак не повлияло на позицию России по Крыму и Донбассу.

«Мы ни на йоту не сдвинемся от Крымского полуострова и не изменим своего отношения к жителям Донбасса. Может быть, конгрессмены просто хотят поучаствовать в американо-украинских военных отношениях? Видимо, они считают себя умнее руководства страны, раз делают такое «избитое» предложение. А может, просто переживают, что деньги проходят мимо их карманов», — пояснил эксперт.

Ранее десять конгрессменов-республиканцев в письме госсекретарю США Энтони Блинкену призвали администрацию Соединённых Штатов ужесточить политику в отношении России.

Они считают, что жёсткая риторика, осуждающая Россию, при Байдене есть, но она не дополняется настолько же «сильными действиями».

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