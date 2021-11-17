В Аргентине 60% населения привились от коронавируса

Минздрав Аргентины объявил, что 60% населения страны совершили полную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

«60% населения страны уже завершили вакцинацию от COVID-19», — сказано в сообщении.

Отмечается, что 78,5% граждан Аргентины сделали как минимум одну прививку от COVID-19.

Среди детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет по меньшей мере одну дозу вакцины поставили 69,6%.

Кроме того, в возрастной группе от трёх до 11 лет хотя бы одну прививку от коронавируса сделали 46,1%, а 7% поставили обе.

По информации Минздрава, дополнительную третью дозу вакцины получили свыше 892 тыс. человек.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что миру необходим международный план вакцинации от коронавируса для того, чтобы в первой половине 2022 года на Земле было привито как минимум 70% населения.