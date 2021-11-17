Террористы совершили 11 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
- Reuters
«За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 11 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра». В провинции Алеппо — восемь обстрелов, в провинции Идлиб — два обстрела, в провинции Латакия — один обстрела», — говорится в сообщении, обнародованном на странице Минобороны России в Facebook.
Ранее в ЦПВС сообщили о гибели двух сирийских военных при обстреле в провинции Идлиб.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.