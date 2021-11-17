Террористы совершили 11 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 11 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

«За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 11 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра». В провинции Алеппо — восемь обстрелов, в провинции Идлиб — два обстрела, в провинции Латакия — один обстрела», — говорится в сообщении, обнародованном на странице Минобороны России в Facebook.

Ранее в ЦПВС сообщили о гибели двух сирийских военных при обстреле в провинции Идлиб.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.