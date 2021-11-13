В ЦПВС сообщили о гибели двух военных САР при обстреле в провинции Идлиб
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Об этом сообщается на сайте Минобороны России.
«В провинции Алеппо в результате миномётного обстрела, произведённого террористами из района Блинта по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Бала, был ранен один сирийский военнослужащий», — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен провели телефонный разговор.