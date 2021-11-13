В ЦПВС сообщили о гибели двух военных САР при обстреле в провинции Идлиб

Короткая ссылка
В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии сообщили, что «в провинции Идлиб в результате снайперских обстрелов, произведённых террористами из района Флайфель по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Кавкаба, а также из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Мелладжа, два сирийский военнослужащих погибли и один получил ранение».
В ЦПВС сообщили о гибели двух военных САР при обстреле в провинции Идлиб
  • © REUTERS/Huseyin Aldemir\

Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

«В провинции Алеппо в результате миномётного обстрела, произведённого террористами из района Блинта по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Бала, был ранен один сирийский военнослужащий», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен провели телефонный разговор.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить