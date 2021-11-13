В ЦПВС сообщили о гибели двух военных САР при обстреле в провинции Идлиб

В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии сообщили, что «в провинции Идлиб в результате снайперских обстрелов, произведённых террористами из района Флайфель по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Кавкаба, а также из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Мелладжа, два сирийский военнослужащих погибли и один получил ранение».

Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

«В провинции Алеппо в результате миномётного обстрела, произведённого террористами из района Блинта по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Бала, был ранен один сирийский военнослужащий», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен провели телефонный разговор.