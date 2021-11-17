Посольство России рассказало о задержании четырёх россиян в Косове

Полиция Косова задержала четырёх российских граждан, которые по ошибке въехали на территорию самопровозглашённой республики. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посольство России в Сербии.

«Пятнадцатого ноября в северной части Автономного края Косово и Метохия смешанным патрулем натовских Сил для Косово и местной полиции было остановлено транспортное средство с номерными знаками Сербии, в котором находились четыре гражданина России», — заявили в посольстве.

Отмечается, что у россиян не было с собой паспортов, их доставили в полицейское отделение в южной части города Косовска-Митровица. Местная прокуратура приняла решение о задержании их на 48 часов для установления личности и выяснения обстоятельств нахождения в крае.

После этого сотрудник канцелярии российского посольства выехал в Косовска-Митровицу, ему предоставили доступ к соотечественникам.

Россияне рассказали, что въехали в Косово на арендованной машине по пути в Нови-Пазар случайно, руководствуясь рекомендациями навигационного устройства.

Российским гражданам предоставили питание и услуги адвоката. 16 ноября в суде начался процесс по ускоренной процедуре.

Как заявили в прокуратуре Косовска-Митровицы, было принято постановление о выдворении россиян с территории Косова.

В октябре президент Косова Вьоса Османи объявила двух российских дипломатов персонами нон грата.