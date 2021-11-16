Боррель рассказал детали разговора с главой МИД Белоруссии
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Об этом Боррель написал в Twitter.
«Я призвал к незамедлительным действиям по восстановлению безопасности в приграничных районах Беларуси с ЕС и решению гуманитарных проблем находящихся там людей», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Макей и Боррель обсудили миграционный кризис на границе Белоруссии со странами ЕС.
В ходе разговора Макей подтвердил нацеленность Белоруссии на совместный поиск путей решения имеющихся проблем, включая скорейшее урегулирование миграционного кризиса.
Также была подчёркнута позиция Белоруссии о неприемлемости санкций.