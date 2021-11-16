Боррель рассказал детали разговора с главой МИД Белоруссии

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем призвал восстановить безопасность на приграничных с ЕС территориях.

Об этом Боррель написал в Twitter.

«Я призвал к незамедлительным действиям по восстановлению безопасности в приграничных районах Беларуси с ЕС и решению гуманитарных проблем находящихся там людей», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Макей и Боррель обсудили миграционный кризис на границе Белоруссии со странами ЕС.

В ходе разговора Макей подтвердил нацеленность Белоруссии на совместный поиск путей решения имеющихся проблем, включая скорейшее урегулирование миграционного кризиса.

Также была подчёркнута позиция Белоруссии о неприемлемости санкций.