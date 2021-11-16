Макей и Боррель обсудили миграционный кризис на границе Белоруссии со странами ЕС
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Белорусский министр довёл до Борреля информацию по ужесточению миграционного режима в Белоруссии. Также он рассказал о серьёзных усилиях Минска по обеспечению мигрантов гуманитарной помощью, в том числе во взаимодействии с общественными и международными организациями.
«Министр подтвердил нацеленность Беларуси на совместный поиск путей решения имеющихся проблем, включая скорейшее урегулирование миграционного кризиса», — заявили в МИД.
Также была подчёркнута позиция Белоруссии о неприемлемости санкций.
15 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко и врио канцлера ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого затронули пути и перспективы разрешения миграционного кризиса с целью недопущения эскалации на границе.