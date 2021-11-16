Макей и Боррель обсудили миграционный кризис на границе Белоруссии со странами ЕС

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудили миграционный кризис на границе Белоруссии со странами ЕС.
Макей и Боррель обсудили миграционный кризис на границе Белоруссии со странами ЕС
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Белорусский министр довёл до Борреля информацию по ужесточению миграционного режима в Белоруссии. Также он рассказал о серьёзных усилиях Минска по обеспечению мигрантов гуманитарной помощью, в том числе во взаимодействии с общественными и международными организациями.

«Министр подтвердил нацеленность Беларуси на совместный поиск путей решения имеющихся проблем, включая скорейшее урегулирование миграционного кризиса», — заявили в МИД.

Также была подчёркнута позиция Белоруссии о неприемлемости санкций.

15 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко и врио канцлера ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого затронули пути и перспективы разрешения миграционного кризиса с целью недопущения эскалации на границе.

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