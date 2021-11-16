Зампостпреда при ООН заявила о готовности России содействовать диалогу ЕС и Белоруссии
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Дипломат отметила, что Россия исходит из того, что ЕС должен отказаться от двойных стандартов при разрешении проблемы с мигрантами и нести ответственность за свои действия.
Евстигнеева также заявила, что ситуацию на белорусско-польской границе можно решить, лишь вступив в равноправный диалог с Белоруссией.
«Если Брюссель к этому готов, то мы готовы этому содействовать», — цитирует её РИА Новости.
Ранее белорусский министр иностранных дел Владимир Макей и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудили миграционный кризис на границе Белоруссии со странами ЕС.