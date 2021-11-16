Зампостпреда при ООН заявила о готовности России содействовать диалогу ЕС и Белоруссии

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявила, что Москва готова содействовать диалогу между Белоруссией и странами Евросоюза.

Дипломат отметила, что Россия исходит из того, что ЕС должен отказаться от двойных стандартов при разрешении проблемы с мигрантами и нести ответственность за свои действия.

Евстигнеева также заявила, что ситуацию на белорусско-польской границе можно решить, лишь вступив в равноправный диалог с Белоруссией.

«Если Брюссель к этому готов, то мы готовы этому содействовать», — цитирует её РИА Новости.

Ранее белорусский министр иностранных дел Владимир Макей и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудили миграционный кризис на границе Белоруссии со странами ЕС.