В Вашингтоне анонсировали отмену обязательного ношения масок в помещениях с 22 ноября

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Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила, что обязательное ношение медицинских масок в помещениях отменяется с 22 ноября.
В Вашингтоне анонсировали отмену обязательного ношения масок в помещениях с 22 ноября
  • Pixabay

«В соответствии с обновленными правилами, начиная с понедельника, 22 ноября, в округе Колумбия будет отменено действующее правило об обязательном ношении масок в помещениях», — говорится в заявлении Боузер.

Отмечается, что частные компании могут по желанию сохранить правило об обязательном ношении масок.

Также правило остаётся в силе в автобусах, поездах, вокзалах и аэропортах.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что более 193 млн жителей Соединённых Штатов полностью привиты от коронавируса.

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