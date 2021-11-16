В Вашингтоне анонсировали отмену обязательного ношения масок в помещениях с 22 ноября
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«В соответствии с обновленными правилами, начиная с понедельника, 22 ноября, в округе Колумбия будет отменено действующее правило об обязательном ношении масок в помещениях», — говорится в заявлении Боузер.
Отмечается, что частные компании могут по желанию сохранить правило об обязательном ношении масок.
Также правило остаётся в силе в автобусах, поездах, вокзалах и аэропортах.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что более 193 млн жителей Соединённых Штатов полностью привиты от коронавируса.