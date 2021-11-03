Байден назвал число привитых от коронавируса жителей США

Президент США Джо Байден заявил, что более 193 млн жителей Соединённых Штатов полностью привиты от коронавируса.

«В общей сложности 193 млн американцев полностью вакцинированы по сравнению с 2 млн в тот день, когда я принёс присягу», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что «более 20 млн получили расширенную защиту благодаря бустерам».

Ранее сообщалось, что бывшая сотрудница и один из региональных руководителей компании Ventavia Брук Джексон, которая проводила испытания вакцины Pfizer-BioNTech, заявила о нарушениях, допущенных в процессе исследования.