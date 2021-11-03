Байден назвал число привитых от коронавируса жителей США
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«В общей сложности 193 млн американцев полностью вакцинированы по сравнению с 2 млн в тот день, когда я принёс присягу», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что «более 20 млн получили расширенную защиту благодаря бустерам».
Ранее сообщалось, что бывшая сотрудница и один из региональных руководителей компании Ventavia Брук Джексон, которая проводила испытания вакцины Pfizer-BioNTech, заявила о нарушениях, допущенных в процессе исследования.