Боррель призвал учесть кризисы на границе в новой оборонной стратегии ЕС
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Он назвал кризис на польско-белорусской границе новым способом управления конфликтами.
«Мы видим, что всё может превратиться в оружие, даже люди, которых привезли за тысячи километров, чтобы превратить в средство дестабилизации. Новая оборонная стратегия должна подготовить ЕС к реагированию на такие ситуации», — сказал Боррель.
В понедельник, 15 ноября, главы МИД стран Евросоюза согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии. После расширения критериев санкционного режима ЕС сможет вводить ограничительные меры против причастных к миграционному кризису.
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей и Боррель обсудили ситуацию на белорусско-польской границе.