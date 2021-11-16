Боррель призвал учесть кризисы на границе в новой оборонной стратегии ЕС

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Новая европейская оборонная стратегия «Стратегический компас» должна подготовить ЕС к реагированию на миграционный кризис на границе с Белоруссией, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Боррель призвал учесть кризисы на границе в новой оборонной стратегии ЕС
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Он назвал кризис на польско-белорусской границе новым способом управления конфликтами. 

«Мы видим, что всё может превратиться в оружие, даже люди, которых привезли за тысячи километров, чтобы превратить в средство дестабилизации. Новая оборонная стратегия должна подготовить ЕС к реагированию на такие ситуации», — сказал Боррель.

В понедельник, 15 ноября, главы МИД стран Евросоюза согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии. После расширения критериев санкционного режима ЕС сможет вводить ограничительные меры против причастных к миграционному кризису.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей и Боррель обсудили ситуацию на белорусско-польской границе.

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