Боррель призвал учесть кризисы на границе в новой оборонной стратегии ЕС

Новая европейская оборонная стратегия «Стратегический компас» должна подготовить ЕС к реагированию на миграционный кризис на границе с Белоруссией, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Об этом сообщает РИА Новости.

Он назвал кризис на польско-белорусской границе новым способом управления конфликтами.

«Мы видим, что всё может превратиться в оружие, даже люди, которых привезли за тысячи километров, чтобы превратить в средство дестабилизации. Новая оборонная стратегия должна подготовить ЕС к реагированию на такие ситуации», — сказал Боррель.

В понедельник, 15 ноября, главы МИД стран Евросоюза согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии. После расширения критериев санкционного режима ЕС сможет вводить ограничительные меры против причастных к миграционному кризису.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей и Боррель обсудили ситуацию на белорусско-польской границе.